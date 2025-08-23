Bournemouth - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Bournemouth, Wolverhampton’u ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Bournemouth ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Bournemouth - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Premier Lig’de ikinci hafta heyecanı başlıyor. Wolverhampton zorlu Bournemouth deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Bournemouth’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.
BOURNEMOUTH - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Bournemouth ve Wolverhampto kozlarını paylaşacak.
Bournemouth'da, Vitality Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (23 Ağustos) saat 17.00 başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PREMİER LİG GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
14:30 Manchester City - Tottenham
17:00 Bournemouth - Wolverhampton
17:00 Brentford - Aston Villa
17:00 Burnley - Sunderland
19:30 Arsenal - Leeds United
