Bournemouth - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Premier Lig’de ikinci hafta heyecanı başlıyor. Wolverhampton zorlu Bournemouth deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Bournemouth’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.



BOURNEMOUTH - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Bournemouth ve Wolverhampto kozlarını paylaşacak.



Bournemouth'da, Vitality Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (23 Ağustos) saat 17.00 başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



PREMİER LİG GÜNÜN MAÇ PROGRAMI



14:30 Manchester City - Tottenham



17:00 Bournemouth - Wolverhampton



17:00 Brentford - Aston Villa



17:00 Burnley - Sunderland



19:30 Arsenal - Leeds United

