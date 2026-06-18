Boyalı taraftar milli takım için ABD'de. Tarzını oluşturmak iki saatini alıyor

Siyaha boyanmış yüzü, kar beyazı sakal ve saçları ve gözlerindeyse beyaz kontakt lensleriyle 2026 Dünya kupasına bir Türk taraftar damga vurdu.



Necdet Ölçerman, 9 yıl önce UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ı, desteklemek için stadyuma gitti. Fanatik beşiktaşlı Ölçerman takımını desteklerken kendi tarzını oluşturdu. Sanata ilgisi de olan taraftar kendisine Udi Neco dedi ve İlk defa o maçta boyandı.

MİLLİ TAKIM İÇİN ABD 'DE

Milli takımı 2026 Dünya kupasında desteklemek için ABD'ye giden Ölçerman kendisini tekrar siyah beyaza boyadı. Onu görenler yoğun ilgi gösterdi.



Taraftarlar arasında sembol haline gelen Ölçerman, tarzını oluşturmak iki saatini alıyor.



Ölçerman, "İlk başta boyayı elime alıyorum, böyle sakalımı ilk olarak yediriyorum kabasını kurutuyorum. Beyaz boyalı spreyi her tarafa sıkıyorum. ardından kurutuyorum. Bir daha yapıyorum kurutuyorum.

Boyayı kulaklarımın içine kadar burnuma kadar her tarafa siyah beyaz kat kat sürüp bu hale geliyorum." dedi.



Elinde Türk bayrağı ve sıradışı tarzıyla Udi Neco milli takımın diğer maçlarını da takip edeceğini belirtiyor.