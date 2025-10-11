Bozokspor - Fatsa Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bozokspor - Fatsa Belediye maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Bozokspor ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Fatsa Belediye ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



BOZOKSPOR - FATSA BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN?



TFF 3. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Bozokspor - Fatsa Belediye kozlarını paylaşacak. Yozgat'ta, Yozgat Stadyumu'nda oynanacak kritik maç bugün (11 Ekim) saat 14.00’da başlayacak ve Sıfır TV üzerinden canlı yayınlanacak.

