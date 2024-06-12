Brad Friedel Beşiktaş'ın ayrılık listesini hazırlıyor

Beşiktaş'ta danışmanlık görevine getirilen Brad Friedel, İstanbul'a gelecrek çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı idareci Kaan Şakul ile gönderilecek oyuncular üzerine mesai harcayan Friedel'in listedeki isimler için takım arayışına başladığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Chamberlain ve Amartey'e İngiltere'den teklifler olduğu belirtilirken, Masuaku'nun ise Fransa'da görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Hasic, Montero ve Rosier'in de kendilerine yeni takım bulmaları istenirken, Gedson Fernandes'e de Suudi Arabistan'dan teklif geldiği öne sürüldü.