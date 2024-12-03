Brad Friedel'dan Samet Aybaba'ya komisyon yanıtı

Beşiktaş'ın eski Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta salı gecesi birlikte görevine son verilen Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Friedel'ın transferlerden komisyon aldığını öne sürmüştü.

HT Spor'a konuşan Friedel şu ifadeleri kullandı:

KOMİSYON YANITI



"Beşiktaş’ın denetçileriyle görüştüm. Umarım tüm doğrular denetim tarafından ortaya çıkarılacak ve herkesle paylaşılacaktır. Akıl almaz suçlamalara maruz kaldığım için kendimi borçlu gördüğüm Beşiktaş taraftarına tüm gerçekleri açıklamak isterim. Hiçbir transferden komisyon gibi bir ücret almadım. Bütün transferler transfer komitesi tarafından yapıldı ve Gio son sözü söyledi. Muçi, Musrati ve Joe Worrall transferlerinde hiçbir bağlantım olmadı.



SEMİH KILIÇSOY YANITI

Semih için kulübe hiçbir teklif gelmedi. Hiçbir maç günü taktiğiyle bağlantım olmadı. Sanırım medya beni yabancı olduğum ve kimseye para vermediğim için suçlamak istedi.

"BEŞİKTAŞ'IN FARKLI BİR KAFA YAPISINA İHTİYACI VAR"

"Hasan başkan ile sportif direktörlük görevinde anlaştım. Uçağa binmeden önceki gün ünvanımı yönetim kurulu danışmanı olarak değiştirip değiştiremeyeceğimizi sordu. Görevimin aynı olup olmayacağını sordum ve bunu onayladı. Samet Bey’i tanımıyor ve hangi işlerden sorumlu olacağını, bu kapsamda işlerimizin çakıştığını bilmiyordum. Samet Bey’in kulüp efsanesi olduğunu anlıyorum. Fakat, Beşiktaş’ın Avrupa’da başarılı olması için yeni bir kafa yapısına ihtiyacı olduğu ortadadır. Bu hedefe ulaşmak ve başarılı olmak için kadronun içinde bulunduğu durumdan ötürü en az üç transfer dönemine ihtiyacımız vardı."



"AĞZI OLAN KONUŞUYOR"

Benim futbolu bilmediğimi iddia edenler sanırım Premier Lig'de yaklaşık 500 maça, milli takımla 82 maça çıktığımı, son on senedir farklı pozisyonlarda futbol yöneticiliğinde çalıştığımı bilmiyor. Osmanlı tarihi mezunuyum, 'ağzı olan konuşuyor' deyimini burada anladım. Ben, ismimi yasa dışı komisyonlar veya saçma sapan rüşvetlerle lekeleyecek onursuz biri değilim. Beşiktaş’ta devamlı bir kriz çıkıyor ve eski isimler kahraman olarak görev istiyor. Beşiktaş taraftarının bir olup Hüseyin Bey’i, yönetimini ve futbolcularını desteklemesi gerekiyor. Kaos ortamında hiçbir başarı gelmez. Tüm Beşiktaşlılara en içten dileklerimi ve saygılarımı sunarım."

