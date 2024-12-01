Brad Friedel'dan iddialara yanıt: Komisyon ücreti aldı mı?

Beşiktaş'ın eski Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'in görevine geçtiğimiz salı günü son verilmişti.

Birlikte görevden alınan Samet Aybaba ise düzenlediği basın toplantısında Friedel'in oyuncu satışlarından komisyon aldığını öne sürmüştü.

Fanatik'e konuşan Friedel, "Tek bir anlaşmadan bile komisyon almadım. Avukatımla birlikteyim. Tüm gerçekler ortaya çıktığında gerçekten mutlu olacağım, ki yakında olacak." ifadelerini kullandı.