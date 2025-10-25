Braga - Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Portekiz)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Braga - Casa Pia karşı karşıya geliyor. Casa Pia zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Braga - Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BRAGA - CASA PİA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Portekiz Liga’da haftanın dikkat çeken maçında Braga - Casa Pia kozlarını paylaşıyor. Braga'da, Estádio Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 23.30'da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

