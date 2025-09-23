Braga - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı başlıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Braga ile Feyenoord karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Braga, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Feyenoord karşısında hata yapmak istemiyor. Feyenoord ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Braga - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Braga - Feyenoord maçı canlı yayın bilgisi…
BRAGA - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Braga - Feyenoord mücadelesi 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.
Braga'da, Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
