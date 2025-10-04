Braga - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Braga ev sahibi avantajını kullanarak Sporting Lizbon karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sporting Lizbon ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



BRAGA - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN?



Portekiz’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Braga - Sporting Lizbon mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 21.15’de başlayacak.



Braga'da, Estádio Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanacak Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

