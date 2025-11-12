Brandon Ingram'ın gecesinde kazanan Toronto Raptors

NBA'de bu sezon çıktığı 10 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Brooklyn Nets, evinde sezona 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayan Toronto Raptors'ı konuk etti.

Deplasman ekibi, kendisi adına rahat geçen mücadeleyi 119-109 kazandı.

Brandon Ingram attığı 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve Raptors'ın galibiyetinin mimarı oldu.

Brooklyn Nets'te ise Michael Porter Jr.'ın attığı 21 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.