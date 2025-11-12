Brandon Ingram'ın gecesinde kazanan Toronto Raptors
12.11.2025 11:02
Reuters
NBA'de Toronto Raptors, Brooklyn Nets'i 119-109 mağlup etti.
NBA'de bu sezon çıktığı 10 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Brooklyn Nets, evinde sezona 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayan Toronto Raptors'ı konuk etti.
Deplasman ekibi, kendisi adına rahat geçen mücadeleyi 119-109 kazandı.
Brandon Ingram attığı 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve Raptors'ın galibiyetinin mimarı oldu.
Brooklyn Nets'te ise Michael Porter Jr.'ın attığı 21 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.
Toronto Raptors'ın oyun kurucusu Immanuel Quickley, karşılaşmayı 24 sayı, 5 asist ve 8 ribaund ile tamamladı.