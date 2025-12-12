Brann-Fenerbahçe maçında korkutan olay! Bir anda yerde kaldı, kendini denedi, devam edemedi

İlk müdahalesi saha içinde yapılan mili futbolcu, sağlık ekiplerinin yardımıyla kenara geldi.

KORKULAN OLMADI AMA RİSKE EDİLMEDİ

Kulübede durumuna bakılan Yüksek, bir süre daha kendisini denemek için oyun alanına geri döndü ancak teknik heyet, değişiklik kararı verdi.

Bu karar sonrası İsmail Yüksek, 61. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.