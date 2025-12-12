Brann-Fenerbahçe maçında korkutan olay! Bir anda yerde kaldı, kendini denedi, devam edemedi
12.12.2025 00:29
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin deplasmanda Brann ile oynadığı maçta sarı-lacivertlileri korkutan bir pozisyon yaşandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann'a konuk oldu.
Brann Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli taraftarları endişelendiren bir pozisyon yaşandı.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Fenerbahçeli İsmail Yüksek, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.
Başarılı futbolcu, Holm ile mücadelesinde çenesine aldığı sert darbe sonrası bir anda yerde kaldı.
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, aldığı darbe sonrası böyle yerde kalmıştı.
İlk müdahalesi saha içinde yapılan mili futbolcu, sağlık ekiplerinin yardımıyla kenara geldi.
KORKULAN OLMADI AMA RİSKE EDİLMEDİ
Kulübede durumuna bakılan Yüksek, bir süre daha kendisini denemek için oyun alanına geri döndü ancak teknik heyet, değişiklik kararı verdi.
Bu karar sonrası İsmail Yüksek, 61. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.