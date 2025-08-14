Brann - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Brann, Hacken karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Rigas Skola ise rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Brann - Hacken maçının yayıncı kuruluşu gündem oldu.



BRANN - HACKEN MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Brann - Hacken’i konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 20.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.



