Brann - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan bugün oynanacak 3. ön eleme turu mücadeleleriyle devam edecek. Kritik mücadelede Brann, Hacken’i konuk edecek. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Brann - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Brann, Hacken karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Rigas Skola ise rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Brann - Hacken maçının yayıncı kuruluşu gündem oldu.
BRANN - HACKEN MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Brann - Hacken’i konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 20.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Uefa
- Maç