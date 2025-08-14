Breidablik - Zrinjski Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan bugün oynanacak 3. ön eleme turu mücadeleleriyle devam edecek. Kritik mücadelede Breidablik, Zrinjkski’yi konuk edecek. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Breidablik - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Breidablik, ev sahibi avantajını kullanarak Zrinjski karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Zrinjski ise rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Breidablik - Zrinjski maçının yayıncı kuruluşu gündem oldu.
BREİDABLİK - ZRİNJSKİ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Breidablik, Zrinjski takımını konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 20.30’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.
