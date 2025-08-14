Breidablik - Zrinjski Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Breidablik, ev sahibi avantajını kullanarak Zrinjski karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Zrinjski ise rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Breidablik - Zrinjski maçının yayıncı kuruluşu gündem oldu.



BREİDABLİK - ZRİNJSKİ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Breidablik, Zrinjski takımını konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 20.30’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.



