Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Brentford - Liverpool karşı karşıya geliyor. Liverpool zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BRENTFORD - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Brentford - Liverpool kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (25 Ekim) saat 22.00’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

