Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
İngiltere Premier Lig’de heyecan Brentford - Liverpool maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Brentford - Liverpool karşı karşıya geliyor. Liverpool zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
BRENTFORD - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Brentford - Liverpool kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (25 Ekim) saat 22.00’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
