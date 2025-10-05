Brentford-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig 7. hafta

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City sahasında Brentford ile kozlarını paylaşacak. Brentford'un ev sahipliğinde oynanacak olan mücadele, tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Brentford-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BRENTFORD-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Brentford-Manchester City maçı 5 Ekim Pazar günü saat 18.30'da oynanmaya başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11



Brentford: Kelleher, Ajer, Collins, van den Berg, Hickey, Kayode, Yarmoliuk, Henderson, Damsgaard, Thiago, Schade



Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland