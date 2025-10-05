Brentford-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig 7. hafta
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda Brentford ile nefes kesen bir maça çıkacak. Premier Lig'de bu sezon oynadığı 6 maçta istediği performansı sergileyemeyen Manchester City, Brentford karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Brentford-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BRENTFORD-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Brentford-Manchester City maçı 5 Ekim Pazar günü saat 18.30'da oynanmaya başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Brentford: Kelleher, Ajer, Collins, van den Berg, Hickey, Kayode, Yarmoliuk, Henderson, Damsgaard, Thiago, Schade
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland
