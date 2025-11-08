Brentford - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

08.11.2025 14:51

Resmi Kurum

NTV - Haber Merkezi

Premier Lig’de heyecan Brentford - Newcastle maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Brentford - Newcastle karşı karşıya geliyor. Newcastle United zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Brentford - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

 

BRENTFORD - NEWCASTLE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

 

İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Brentford - Newcastle kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports2 ekranlarından canlı yayınlanacak.