Brentford - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Brentford - Newcastle karşı karşıya geliyor. Newcastle United zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Brentford - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

BRENTFORD - NEWCASTLE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Brentford - Newcastle kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports2 ekranlarından canlı yayınlanacak.