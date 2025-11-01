Brest - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Brest - Lyon karşı karşıya geliyor. Lyon zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Brest - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BREST - LYON MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında Brest - Lyon kozlarını paylaşıyor. Brest'da, Francis Le Blé Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 22.45’de başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



