Brest - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Fransa Ligue 1’de heyecan Brest - Lyon maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Brest - Lyon karşı karşıya geliyor. Lyon zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Brest - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
BREST - LYON MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında Brest - Lyon kozlarını paylaşıyor. Brest'da, Francis Le Blé Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 22.45’de başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.