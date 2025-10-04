Brest - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Brest ev sahibi avantajını kullanarak Nantes karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Nantes ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



BREST - NANTES MAÇI NE ZAMAN?



Fransa Ligue 1’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Brest - Nantes mücadelesi bugün (4 Ekim) saat 20.00’da başlayacak.



Brest'de, Francis Le Blé Stadyumu'nda oynanacak beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

