Brest - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( Fransa Ligue )

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Fransa Ligue 1’de sonucu merakla beklenen maçta Brest ve Nice kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Nice zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Brest - Nice mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



BREST - NİCE MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da haftanın kritik mücadelesinde Brest - Nice karşı karşıya geliyor. Brest'da, Francis Le Blé Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 20.00’da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

