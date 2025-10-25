Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Brest - PSG karşı karşıya geliyor. PSG zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



Brest - PSG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçında Brest - PSG kozlarını paylaşıyor. Brest'de, Francis Le Blé Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak mücadele bein Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.