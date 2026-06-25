Brezilya 3 golle turladı

2026 Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Brezilya , İskoçya 'yı 3-0 mağlup etti ve grup lideri olarak son 32 turuna yükseldi.

Miami Stadı'nda oynanan maçı Meksikalı hakemler Cesar Ramos, Alberto Morin ve Victor Bisguerra yönetti.

Brezilya'da sakatlığını atlatan süper yıldız Neymar, maça yedek kulübesinde başladı ve 76'ncı dakikada oyuna dahil oldu.

7 ve 45+3'üncü dakikalarda Vinicius Jr., 60'ıncı dakikada Cunha'nın attığı gollerle Brezilya sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu skorla Brezilya, C Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 turuna yükselirken, 3'üncü sırada kalan İskoçya ise 3 puanla en iyi üçüncüler arasına girmeyi bekleyecek.

HEDEF 6'NCI KUPA

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan İskoçya ise 28 yıllık özleme son verdi. İskoçya, 9. kez Dünya Kupası'na katılıyor.