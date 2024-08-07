Brezilya-ABD voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan takım Türkiye-İtalya eşleşmesinin galibi ile finalde altın madalya mücadelesi verecek. İşte, Brezilya-ABD voleybol yarı final maçı tarihi...



BREZİLYA-ABD VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Brezilya-ABD maçı 8 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.



TSİ saat 17:00'da başlayacak müsabaka, TRT ekranlarında izleyici ile buluşacak.

