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Brezilya-ABD voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek. Bu nedenden dolayı Brezilya-ABD voleybol yarı final maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Brezilya-ABD voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya-ABD voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya Kadın Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan takım Türkiye-İtalya eşleşmesinin galibi ile finalde altın madalya mücadelesi verecek. İşte, Brezilya-ABD voleybol yarı final maçı tarihi...

BREZİLYA-ABD VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya-ABD maçı 8 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

TSİ saat 17:00'da başlayacak müsabaka, TRT ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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