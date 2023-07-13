Brezilya-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri başladı. Bir birinden heyecan dolu müsabakalara sahne olacak turnuvada en dikkat çeken maçlardan birinde de Güney Amerika'dan Brezilya Asya'nın güçlü ekibi Çin ile karşı karşıya gelecek. İşte, Brezilya-Çin voleybol maçı hakkında bilgiler...



Brezilya ile Çin arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı maçı bugün yapılacak.



TSİ: 18:30'da başlayacak müsabaka, TRT Spor ekranlarında sporseverlerle buluşacak.





