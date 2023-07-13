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Brezilya-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri’nin çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maç öncesi voleybolseverlerin araştırmaları da hız kazandı. Peki, Brezilya-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Milletler Ligi Finalleri başladı. Bir birinden heyecan dolu müsabakalara sahne olacak turnuvada en dikkat çeken maçlardan birinde de Güney Amerika'dan Asya'nın güçlü ekibi ile karşı karşıya gelecek. İşte, Brezilya-Çin voleybol maçı hakkında bilgiler...

Brezilya ile Çin arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı maçı bugün yapılacak.

TSİ: 18:30'da başlayacak müsabaka, TRT Spor ekranlarında sporseverlerle buluşacak.


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