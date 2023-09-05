Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Manchester United'ın yıldızı Antony için kadro dışı kararı

Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Manchester Unitedlı futbolcu Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklamada, ortaya çıkan iddianın kamuoyunda ses getirmesi ve araştırılma gerekliliği nedeniyle söz konusu kararın alındığı vurgulandı.



"KANITLAR, SUÇSUZ OLDUĞUMU GÖSTERECEK"



İddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan Antony, "Hakkımda çıkan tüm suçlamaların, gerçeği yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ortaya çıkan kanıtlar, suçsuz olduğumu gösterecek." ifadelerini kullandı.



Brezilya basınında yer alan haberlere göre; 23 yaşındaki Antony, eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e Manchester kentindeki bir otel odasında 15 Ocak'ta fiziksel saldırıda bulundu.



Manchester ve Sao Paulo emniyetleri de olay hakkındaki soruşturmasını sürdürüyor.



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