Brezilya futbolunda skandal: Ünlü futbolcu bahisten ceza aldı, hapis riski var!

"YAKIN ÇEVRESİNE AVANTAJ SAĞLADI" La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 34 yaşındaki futbolcu, kasten kart görerek yakın çevresine avantaj sağladığı gerekçesiyle 12 maç futboldan men ve 11 bin Brezilya doları ceza aldı.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Flamengo'da çıktığı 40 maçta 8 sarı kart gören oyuncunun gördüğü kart sayısının fazla olması nedeniyle bu soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.



Öte yandan Bruno Henrique'ye bu cezaların yanı sıra 2-6 ay hapis cezası verilmesi ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Flamengo formasıyla 40 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 9 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.