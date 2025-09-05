Brezilya futbolunda skandal: Ünlü futbolcu bahisten ceza aldı, hapis riski var!
Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen ünlü futbolcu Bruno Henrique, bahis nedeniyle cezalandırıldı.
Futbolda yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ederken, milli araya girilmesiyle birlikte ilginç olaylar yaşanmaya başladı.
Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen ünlü futbolcu Bruno Henrique, bahis nedeniyle 12 maç men cezası aldı.
"YAKIN ÇEVRESİNE AVANTAJ SAĞLADI"
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 34 yaşındaki futbolcu, kasten kart görerek yakın çevresine avantaj sağladığı gerekçesiyle 12 maç futboldan men ve 11 bin Brezilya doları ceza aldı.
HAPİS CEZASI ALABİLİR
Flamengo'da çıktığı 40 maçta 8 sarı kart gören oyuncunun gördüğü kart sayısının fazla olması nedeniyle bu soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.
Öte yandan Bruno Henrique'ye bu cezaların yanı sıra 2-6 ay hapis cezası verilmesi ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Flamengo formasıyla 40 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 9 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bahis
- Flamengo
- Bruno Henrique