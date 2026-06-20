Brezilya işi ilk yarıda bitirdi: 3-0

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Brezilya ile Haiti , Lincoln Financial Field'da karşılaştı.

Brezilya'ya 23 ve 36'ncı dakikalarda Matheus Cunha ile 45+3'üncü dakikada Vinicius Junior'un golleriyle 3-0 kazanıp 3 puanı aldı.

İlk maçta Fas ile 1-1 berabere kalıp 1 puana razı olan Brezilya, bu sonuçla 4 puana yükseldi. Henüz puan alamayan Haiti için gruptan çıkma şansı kalmadı.

Grubun son maçlarında Brezilya ile İskoçya, Haiti ile Fas karşılaşacak.