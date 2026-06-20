Brezilya işi ilk yarıda bitirdi: 3-0
20.06.2026 06:04
Anadolu Ajansı
Brezilya, Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Haiti'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İki maçını da kaybeden Haiti turnuvaya veda etti.
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Brezilya ile Haiti, Lincoln Financial Field'da karşılaştı.
Brezilya'ya 23 ve 36'ncı dakikalarda Matheus Cunha ile 45+3'üncü dakikada Vinicius Junior'un golleriyle 3-0 kazanıp 3 puanı aldı.
İlk maçta Fas ile 1-1 berabere kalıp 1 puana razı olan Brezilya, bu sonuçla 4 puana yükseldi. Henüz puan alamayan Haiti için gruptan çıkma şansı kalmadı.
Grubun son maçlarında Brezilya ile İskoçya, Haiti ile Fas karşılaşacak.