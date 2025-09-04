Brezilya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi!
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Brezilya, Fransa'yı yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Brezilya, Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Brezilya, yarı finalde İtalya ile eşleşti. Maç, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Salon: Huamark
Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)
Fransa: Rotar, Elouga, Ndiaye, Cazaute, Sylves, Stojiljkovic (Gelin, Giardino, Selosse, Gicquel)
Setler: 27-25, 33-31, 25-19
Süre: 87 dakika
