NTV.COM.TR

Brezilya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi!

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Brezilya, Fransa'yı yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Brezilya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi!

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde , 'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Brezilya, yarı finalde İtalya ile eşleşti. Maç, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Salon: Huamark

Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)

Fransa: Rotar, Elouga, Ndiaye, Cazaute, Sylves, Stojiljkovic (Gelin, Giardino, Selosse, Gicquel)

Setler: 27-25, 33-31, 25-19

Süre: 87 dakika

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...