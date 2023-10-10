Brezilya Milli Takımı'ndan ayrılan Tite'nin yeni takımı Flamengo

Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Flamengo'da yeni teknik direktör belli oldu. Brezilya Milli Takımı'ndan ayrılan Tite, ülkesinde kaldı.



Flamengo'dan yapılan duyuruda Aralık 2024'e kadar göreve Tite'nin getirildiği bildirildi.



Tite'nin yardımcılıklarını Matheus Bachi, Cleber Xavier ve Cesar Sampaio'nun yapacağı kaydedildi. Fiziksel antrenör Fabio Mahseredjian ve performans analisti Lucas Oliveira'nın da Tite'nin ekibinde yer alacağı belirtildi.



NE OLMUŞTU?



Sezona Vitor Pereira ile başlayan ve daha sonra koltuğu Jorge Sampaoli'ye emanet eden Flamengo'da istenen sonuçlar bir türlü gelmeyince eylül ayı sonunda Arjantinli teknik adamla da vedalaşılmıştı.



Tite son olarak Brezilya Milli Takımı'nda görev almış ve 31 Aralık 2022 tarihinde görevden ayrılmıştı.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã.



A comissão técnica do novo comandante contará com os… pic.twitter.com/2InjKMkoKt — Flamengo (@Flamengo) October 9, 2023 FIBA'dan İsrail kararı Haberi Görüntüle