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Brezilya Milli Takımı'ndan tarihi davet: 17 yaşındaki Endrick, efsane futbolcu Ronaldo'yu geçti

Brezilya Milli Takımı'nın Kolombiya ve Arjantin ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. İlk kez milli davet alan 17 yaşındaki Endrick, efsane futbolcu Ronaldo'yu geçerek milli takıma çağrılan en genç oyuncu olma ünvanının sahibi oldu.

Brezilya Milli Takımı'ndan tarihi davet: 17 yaşındaki Endrick, efsane futbolcu Ronaldo'yu geçti

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Brezilya Futbol Federasyonu'nun kadrosu açıklandı.

Palmerias forması giyen 17 yaşındaki Endrick, Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

EFSANEYİ GEÇTİ

17 yıl 4 aylıkken ilk kez milli davet alan Endrick, efsane futbolcu Ronaldo Nazario'yu geçerek Brezilya Milli Takımı'na davet alan en genç oyuncu olma ünvanının yeni sahibi oldu.

Endrick henüz 16 yaşındayken oyuncunun bonservisini alan Real Madrid, yıldız futbolcunun 18 yaşına basmasının ardından oyuncuyu kadrosuna katacak.

BREZİLYA KADROSU

Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan isimler:

Kaleciler: Alisson - Liverpool, Ederson- Manchester City, Lucas Perri - Botafogo

Defans: Emerson - Tottenham, Renan Lodi - Lyon Carlos Augusto - Inter, Bremer - Juventus, Gabriel Magalhães - Arsenal, Marquinhos - PSG, Nino - Fluminense

Orta Saha: André - Fluminense, Bruno Guimarães - Newcastle United, Douglas Luiz - Aston Villa, Joelinton - Newcastle United, Raphael Veiga - Palmeiras, Rodrygo - Real Madrid

Hücum: Endrick - Palmeiras, Gabriel Jesus - Arsenal, Gabriel Martinelli - Arsenal, Vinicius Junior - Real Madrid, João Pedro - Brighton, Paulinho - Atlético-MG, Pepê - Porto, Raphinha - Barcelona

Brezilya Milli Takımı'ndan tarihi davet: 17 yaşındaki Endrick, efsane futbolcu Ronaldo'yu geçti - 1
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