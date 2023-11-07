Brezilya Milli Takımı'ndan tarihi davet: 17 yaşındaki Endrick, efsane futbolcu Ronaldo'yu geçti

Brezilya Futbol Federasyonu'nun kadrosu açıklandı.



Palmerias forması giyen 17 yaşındaki Endrick, Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.



EFSANEYİ GEÇTİ



17 yıl 4 aylıkken ilk kez milli davet alan Endrick, efsane futbolcu Ronaldo Nazario'yu geçerek Brezilya Milli Takımı'na davet alan en genç oyuncu olma ünvanının yeni sahibi oldu.



Endrick henüz 16 yaşındayken oyuncunun bonservisini alan Real Madrid, yıldız futbolcunun 18 yaşına basmasının ardından oyuncuyu kadrosuna katacak.

BREZİLYA KADROSU



Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan isimler:



Kaleciler: Alisson - Liverpool, Ederson- Manchester City, Lucas Perri - Botafogo



Defans: Emerson - Tottenham, Renan Lodi - Lyon Carlos Augusto - Inter, Bremer - Juventus, Gabriel Magalhães - Arsenal, Marquinhos - PSG, Nino - Fluminense



Orta Saha: André - Fluminense, Bruno Guimarães - Newcastle United, Douglas Luiz - Aston Villa, Joelinton - Newcastle United, Raphael Veiga - Palmeiras, Rodrygo - Real Madrid



Hücum: Endrick - Palmeiras, Gabriel Jesus - Arsenal, Gabriel Martinelli - Arsenal, Vinicius Junior - Real Madrid, João Pedro - Brighton, Paulinho - Atlético-MG, Pepê - Porto, Raphinha - Barcelona