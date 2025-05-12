Brezilya Milli Takımı'nın yeni hocası Ancelotti
Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu.
The Athletic'in haberine göre Ancelotti, yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak. 65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya'da ülke tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olarak göreve getirildi.
231 MAÇA ÇIKTI
Madrid ekibinin başına ise Xabi Alonso geçecek.
Milli yıldız Arda'ya zaman zaman az süre verdiği için eleştirilen Ancelotti, Madrid'de çıktığı 231 maçta 2.24 başarı ortalaması elde etmişti.
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