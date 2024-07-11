Brezilya polisi futbolcuyu bacağından vurdu.



Amatör küme müsabakasında iki takım futbolcuları birbirine girdi.



Çıkan olay sonrası bir polisin futbolcuyu bacağından vurduğu anlar kameralara yansıdı.



Polisin pompalı tüfekle futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntü spor dünyasında infial yarattı.



POLİSİN FUTBOLCUYU VURDUĞU ANLAR