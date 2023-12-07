Brezilya Serie A'da şampiyon Palmerias oldu

Brezilya Serie A'da 2023 sezonu sona erdi. 38 hafta sonunda 15 puan geriden gelen Palmerias, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Ligin son haftasında Cruzeiro ile 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlı takım, topladığı 70 puanla en yakın rakibi Gremio'nun 2 puan önünde ligi şampiyon tamamladı. Abel Ferreira'nın öğrencileri, geçen sezonun ardından bu sezon da ligde mutlu sona ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.



Palmeiras, 2020 ve 2021 senelerinde de Copa Liberdatores'i üst üste iki defa kazanmıştı.

Öte yandan bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Jailson da Palmerias ile şampiyonluk sevinci yaşadı.



SANTOS, 111 YILLIK TARİHİNDE İLK KEZ KÜME DÜŞTÜ



Brezilya Serie A'nın köklü ekiplerinden Santos ise ligin son haftasında sahasında Fortaleza'ya 2-1 mağlup olarak 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.

Maçın bitiş düdüğüyle Santos futbolcuları ve taraftarları büyük üzüntü yaşadı. Küme düşmenin üzüntüsü ve öfkesiyle sokaklara dökülen taraftarlar, şehrin birçok noktasında araçları ateşe verdi.

Siyah-beyazlılar, 38 hafta sonunda topladığı 43 puanla ligin 17. basamağında yer aldı.

Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'da küme düşmeyen 3 takımdan biriydi. Böylece bu ünvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.



NEYMAR'DAN SANTOS PAYLAŞIMI



Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, eski takımı Santos'un küme düşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

31 yaşındaki oyuncu paylaşımında, "Yine gülümseyeceğiz" ifadesini kullandı.

Santos tarihinde Pele ve Robinho gibi efsane futbolcular da forma giymişti.