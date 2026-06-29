Brezilya tur biletini son dakika golüyle aldı
29.06.2026 23:31
Son Güncelleme: 29.06.2026 23:31
2026 Dünya Kupası'nda Brezilya, son dakikada gelen golle Japonya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya karşı karşıya geldi. Houston Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayan mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çaldı.
Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Japonya, Kaishu Sano'nun ceza yayı gerisinden attığı golle öne geçti. 56'ncı dakikada Casemiro'nun kafa golüyle eşitliği sağlayan Brezilya, 90+5'inci dakikada Gabriel Martinelli’nin ceza sahası içinden kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Brezilya adını son 16 turuna yazdırırken, Japonya turnuvaya veda etti.
Öte yandan Brezilya’da Fenerbahçeli file bekçisi Ederson mücadelede forma giymedi. Brezilya, son 16 turunda Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.