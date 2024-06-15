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Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Çin'e 3-2 yenildi. Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", finalleri garantilediği organizasyonun grup aşamasındaki son maçında, lider Brezilya'yla karşılaşacak. Peki, Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları VNL'de Brezilya ile karşılaşacak. Milletler Ligi'nin son şampiyonu, dünya "1" numarası Türkiye'nin Brezilya ile yapacağı maç merak konusu oldu. İşte, Brezilya-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...

BREZİLYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen 3'üncü haftaya Tayland'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenerek başlayan "Filenin Sultanları" Çin'e ise mağlup oldu.

Brezilya-Türkiye voleybol maçı, 16 Haziran Pazar günü yapılacak. Müsabaka, TSİ 12:00'da başlayacak.

Filenin Sultanları'nın mücadelesi, TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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