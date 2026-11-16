Brezilya'da kriz çıktı, efsaneden Ancelotti'ye ağır sözler. "Toplan ve defol git | Tamamen saçma"
16.11.2026 16:07
Carlo Ancelotti, Japonya yenilgisi sonrası Brezilya'da hedef tahtasına kondu.
Brezilya'nın hazırlık maçında Japonya'ya son dakika golüyle mağlup olmasının ardından ülkede tartışmalar arttı.
2026 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek veda eden Brezilya, yeni dönem hazırlıkları devam ederken teknik direktör Carlo Ancelotti hedef tahtasına kondu.
Geçtiğimiz günlerde oynanan hazırlık maçında Japonya'ya son dakika golüyle mağlup olan Sambacıların teknik direktörü Ancelotti, ülke futbolunun efsane ismi Romario'nun sert eleştirilerine maruz kaldı.
İtalyan çalıştırıcının görevine son verilmesi gerektiğini söyleyen efsane isim, "Ancelotti artık bitti! Bavulunu topla ve defol git! Dünya futbolunun gördüğü en büyük teknik direktörlerden birisin ancak bunu kulüp düzeyinde kanıtladın. Ancelotti gönderilmeli! Brezilya formasının şakası olmaz. Bir Dünya Kupası’nı daha mahvetmeyi göze alamayız." sözlerini sarf etti.
Romario, Brezilya Milli Takımı ile 1994 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Romario'nun bu sözleri Brezilya'da geniş yankı uyandırırken, Carlo Ancelotti'den cevap gecikmedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Romario'nun sözlerine yönelik "Bu ifade özgürlüğüdür. Demokratik bir ülkede herkesin kendi görüşünü söyleme hakkı var. Romario, düşündüklerini söyledi. Herkesin doğru, yanlış ya da tamamen saçma olabilecek şeyler söyleme hakkı vardır." yanıtını verdi.
67 yaşındaki çalıştırıcı 25 Mayıs 2025 tarihinde Real Madrid'deki görevinden ayrılarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmişti.
5 yıllık sözleşme imzalayan Ancelotti, şu ana kadar takımının başında 21 maça çıktı. Deneyimli teknik adam bu maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
KUPA KOLEKSİYONERİ
Carlo Ancelotti'nin kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga, 2 Almanya Süper Kupa, 2 İspanya Süper Kupa, 2 İspanya Kupası, 1 Premier Lig, 1 Bundesliga, 1 Serie A, 1 Ligue 1, 1 İngiltere Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupa ve 1 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.