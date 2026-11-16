Brezilya'da kriz çıktı, efsaneden Ancelotti'ye ağır sözler. "Toplan ve defol git | Tamamen saçma"

Romario'nun bu sözleri Brezilya 'da geniş yankı uyandırırken, Carlo Ancelotti'den cevap gecikmedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Romario'nun sözlerine yönelik "Bu ifade özgürlüğüdür. Demokratik bir ülkede herkesin kendi görüşünü söyleme hakkı var. Romario, düşündüklerini söyledi. Herkesin doğru, yanlış ya da tamamen saçma olabilecek şeyler söyleme hakkı vardır." yanıtını verdi.

67 yaşındaki çalıştırıcı 25 Mayıs 2025 tarihinde Real Madrid'deki görevinden ayrılarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmişti.

5 yıllık sözleşme imzalayan Ancelotti, şu ana kadar takımının başında 21 maça çıktı. Deneyimli teknik adam bu maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Carlo Ancelotti'nin kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası , 2 La Liga, 2 Almanya Süper Kupa, 2 İspanya Süper Kupa, 2 İspanya Kupası, 1 Premier Lig, 1 Bundesliga, 1 Serie A, 1 Ligue 1, 1 İngiltere Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupa ve 1 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.