Brezilya'da Pele için 3 günlük yas ilan edildi

Uzun süredir kanser tedavisi gören dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Pele, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 82 yaşında yaşamını yitirdi. Brezilya hükümeti, Pele'nin kaybı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi." ifadesine yer verildi.



Bolsonaro, Twitter hesabından Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımında, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrıya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.



Efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.



Pele'nin cenaze töreninin 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleneceği bildirilmişti.

