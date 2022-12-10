Brezilya'da Tite dönemi sona erdi

Brezilya, çeyrek final karşılaşmasında Hırvatistan'a penaltılarla mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti.



Grubundan lider olarak çıkan Brezilya, son 16 turunda Güney Kore'yi mağlup etmişti.



Çeyrek finalde Hırvatistan ile karşılaşan Sambacılar, 90 dakikası 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maç sonrası penaltıları 4-2 kaybederek turnuvaya veda etti.



Bu sonucun ardından Brezilya'da teknik direktör Tite, görevine veda ettiğini açıkladı.



Tite, "Brezilya'daki görevime veda ediyorum ama bunu dram haline getirmeye gerek yok. 1.5 yıl önce zaten açıklamıştım. Benim yerime geçebilecek başka harika teknik direktörler var." dedi.