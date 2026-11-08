Brezilya'da zafer Lando Norris'in. Mercedes takımlar şampiyonu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix 'sini, McLaren 'in Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 35 dakika 23.504 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Norris, bu sezon üçüncü, kariyerinin 14. etap galibiyetini elde etti.

Red Bull pilotlarından Hollandalı Max Verstappen, liderin 14.602 saniye gerisinde ikinci, Isack Hadjar ise 24.485 saniye farkla üçüncü oldu.