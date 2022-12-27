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Brezilyalı Alex Souza Boluspor'da

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, Brezilyalı forvet Alex Aparecido de Souza Alcantara'yı renklerine bağladı.

Brezilyalı Alex Souza Boluspor'da

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Alex Aparecido de Souza Alcantara'yı etti. 

Boluspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Brezilyalı oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Santos Futbol Kulübü'nün altyapısında futbola başlayan Alex Souza, 2021-2022 sezonu başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer oldu. Burada 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 9 kez fileleri havalandırdı.

Alex Souza, Boluspor'da 33 numaralı formayı giyecek.

Brezilyalı Alex Souza Boluspor'da - 1

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