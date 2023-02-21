Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebine ret

Barcelona mahkemesi, 17 Şubat'ta avukatı aracılığıyla tutuksuz yargılanma talep eden Dani Alves'in kefaletsiz, tutuklu kalmasına karar verdi.



Barcelona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barcelona'ya gelmesinin ardından gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemede hakimin kararıyla kefaletsiz geçici tutuklanmıştı.



Polise verdiği ifadeyi üç kez değiştiren ve sonunda sözü edilen kadınla cinsel birliktelik yaşadığını kabul eden 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 cezaevine nakledilmişti.

DNA TESTLERİ KANIT OLDU



Brezilyalı futbolcu, cinsel ilişkide zorlama olmadığını savunsa da savcılık, DNA testlerinin Alves'i suçlu gösterdiğini savunuyor.



İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.



Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barcelona'da tutuklanmasının ardından, son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

