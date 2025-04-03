Brezilyalı yıldız Gabriel sezonu kapattı
Arsenal'in savunma hattındaki sakatlık krizi büyüyor. Arka adelesinden sakatlanan Gabriel sezonu kapattı.
Premier Lig devi Arsenal'de Gabriel'den kötü haber geldi.
Mikel Arteta, başarılı savunma oyunsucunun ameliyat edileceğini açıkladı.
SAKATLANAN DÖRDÜNCÜ İSİM
Gabriel gelecek sezonun başında takıma geri dönebilecek. Arsenal'de Calafiori, Tomiyasu ve Ben White da bir süredir sakatlıkları sebebiyle takımda yer alamıyor.
Premier League'de lider Liverpool'un on iki puan gerisinde bulunan Londra ekibi, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid’i konuk edecek.
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