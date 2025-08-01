Bright Osayi-Samuel'den Beşiktaş için olay sözler: "Babamla ilgili yazı yayımladılar, imkansızdı!"

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bright Osayi-Samuel'in hangi takıma gideceği büyük merak konusu olmuştu. Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş ile görüşen ancak transferi son anda iptal olan Nijeryalı sağ bek, İngiltere ekibi Birmingham City'e imza atmıştı. Osayi-Samuel, transferinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş ile yaptığı görüşmelere dair konuştu. İngiliz basınına konuşan 27 yaşındaki futbolcunun sözleri şu şekilde: "İNANDIĞIM BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYORDUM" "Türkiye'de dört yıl geçirdim ve son bir yıldır eve dönmek istiyordum ama inandığım bir takıma gideceğimi bilerek geri dönmek istiyordum. Teknik direktör ve takım sahibiyle projeyi konuştuğumda burasının doğru yer olduğunu hissettim."

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEKLE HİÇ İLGİLENMEDİM"



"Türk medyasıyla çok sorunum oldu. Belki de beni hedef alıyorlardır. Takımımın rakibi olan Beşiktaş'tan ilgi gördüm, beni transfer etmek istediler, menajerimle görüştüm ama ben oraya gitmekle hiç ilgilenmedim."



"İMKANSIZDI, BABAMIN ÇOK PARA İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİLER"



"Fenerbahçe'de dört yıl oynadım ve benim için çok şey yaptılar, gitmem imkansızdı ama sonra babamın çok fazla para istediğini söyleyen bir yazı yayımladılar. Oraya gitmeye hiç niyetim yoktu, Birmingham'ı duyduğumda buraya gelmek istedim."



"MOURINHO İYİ BİR KOÇTU"



"Mourinho benim için harika bir teknik direktördü. Maçtan önce bize ailesi ve diğer şeyler hakkında birçok hikaye anlatırdı. Sadece futbol değil, futbol dışında nasıl olduğunuzu da bilmek istiyor. Benim için iyi bir koçtu, onunla birlikte olmaktan keyif aldım."