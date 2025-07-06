Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe paylaşımı: "Bu bir veda değil"

İngiltere Championship ekibi Birmingham City ile 3 yılık sözleşme imzalayan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak veda etti.

Osayi-Samuel yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe aileme, son 4 yıl unutulmazdı. Sarı-lacivert formayı ilk giydiğim andan itibaren tutkunuzu, gururunuzu ve sarsılmaz desteğinizi hissettim. Birlikte zaferleri, zorlukları ve sonsuza kadar benimle kalacak anıları paylaştık. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, sağlık ekibine ve personele: Bana güvendiğiniz, yol gösterdiğiniz ve her adımda desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ve perde arkasında kalan, emekleri çoğu zaman fark edilmeyen herkese: Bu yolculuğu keyifli hale getirdiniz. Beni kendi ailenizden biri gibi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Buradan dolu bir kalple, sonsuz bir minnetle ve bu kulübe ve inanılmaz taraftarlarına karşı derin bir sevgiyle ayrılıyorum. Bu bir veda değil, görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Fenerbahçe Kulübü de Bright Osayi-Samuel için veda mesajı yayımladı.



Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020/21 sezonundan bu yana çubuklu formamızı büyük bir gururla taşıyan, mücadeleci ruhu, bitmeyen enerjisi ve samimi kişiliğiyle Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yer edinen Bright Osayi-Samuel’e yeni kulübünde sonsuz başarılar diliyoruz. Geldiğin ilk günden bu yana sahaya her adım attığında terinin son damlasına kadar savaşan, tribünleri coşturan o azmin ve sahadaki o eşsiz tempon hep örnek olacak. Zorluklara karşı gösterdiğin direnç, sahadaki cesaretin ve her şeyden önemlisi camiamıza duyduğun aidiyet; hep hafızalarımızda kalacak. Gönlümüzde büyük bir iz bıraktın. Fenerbahçe formasıyla attığın her adımı, verdiğin her mücadeleyi gururla hatırlayacağız. Yolun açık, şansın bol olsun. Unutma; her zaman Fenerbahçe senin evin, ailen" denildi.