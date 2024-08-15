Brighton, Ferdi Kadıoğlu ile anlaştı

Fenerbahçe ve Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Milli futbolcunun Premier Lig ekibi Brighton ile tüm detaylar üzerinde anlaşma sağladığı öne sürüldü.

PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTİYOR

Ferdi'nin de Premier Lig'de forma giymek istediği ve her iki kulübün de bonservis bedeli konusunda anlaşmak için görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.