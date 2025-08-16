Brighton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)

Premier Lig’de bugün 5 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Fulham, zorlu Brighton deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Brighton’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak. Brighton - Fulham karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



BRİGHTON - FULHAM MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de birinci hafta mücadelesinde Brighton - Fulham kozlarını paylaşıyor.



Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak Brighton - Fulham karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



PREMİER LİG CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI



14.30 Aston Villa - Newcastle United



17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham



17.00 Sunderland - West Ham United



17.00 Tottenham - Burnley



19.30 Wolverhampton - Manchester City



