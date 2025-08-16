NTV.COM.TR

Brighton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)

Avrupa futbolunun en önemli liglerinden birisi olarak gösterilen Premier Lig’de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Sezonun iddialı takımlarından Brighton, Fulham’ı ağırlıyor. Ev sahibi ekip taraftar avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Premier Lig’de bugün 5 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Fulham, zorlu Brighton deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Brighton’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak. Brighton - Fulham karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

BRİGHTON - FULHAM MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’de birinci hafta mücadelesinde Brighton - Fulham kozlarını paylaşıyor.

Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak Brighton - Fulham karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PREMİER LİG CUMARTESİ PROGRAMI

14.30 Aston Villa - Newcastle United

17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham

17.00 Sunderland - West Ham United

17.00 Tottenham - Burnley

19.30 Wolverhampton - Manchester City

