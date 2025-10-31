Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig heyecan Brighton - Leeds United maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Brighton - Leeds United karşı karşıya geliyor. Leeds United zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
BRİGHTON - LEEDS UNİTED MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’e haftanın dikkat çeken maçında Brighton - Leeds United kozlarını paylaşıyor. Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak mücadele beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
