Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Brighton - Leeds United karşı karşıya geliyor. Leeds United zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BRİGHTON - LEEDS UNİTED MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’e haftanın dikkat çeken maçında Brighton - Leeds United kozlarını paylaşıyor. Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak mücadele beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.



