Brighton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de 31. hafta mücadelesi
21.03.2026 14:54
Son Güncelleme: 21.03.2026 14:55
Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool deplasmanda Brighton ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Kritik mücadelede milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun da ilk 11'de yer alması bekleniyor. Peki, Brighton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Brighton, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool'u ağırlayacak. Mücadele, 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 15.30'da Amex Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Brighton: Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, Ferdi Kadıoğlu, Ayari, Baleba, Gomez, Gross, Minteh, Welbeck
Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike