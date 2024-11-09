Brighton-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi oynayacak mı?
Brighton, Premier Lig'in 11. haftasında sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi oynayacak mı?
Manchester City, Brighton deplasmanına konuk oluyor. Premier Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki takım, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Brighton-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi oynayacak mı?
BRİGHTON-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Brighton- Manchester City maçı 9 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.
Mücadele Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
10 hafta sonunda Manchester City 23 puanla 2. sırada yer alıyor. Brighton ise 16 puanla 8. sırada.
MUHTEMEL 11
Brighton: Verbruggen — Veltman, Van Hecke, Igor, Estupinan — Kadıoğlu, Hinshelwood, Baleba, Mitoma — Rutter, Welbeck
Manchester City: Ederson — Walker, Akanji, Simpson-Pusey, Gvardiol — De Bruyne, Gündoğan, Silva — Foden, Haaland, Doku
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