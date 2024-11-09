Manchester City, Brighton deplasmanına konuk oluyor. Premier Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki takım, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Brighton-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi oynayacak mı?



BRİGHTON-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Brighton- Manchester City maçı 9 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.



Mücadele Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



10 hafta sonunda Manchester City 23 puanla 2. sırada yer alıyor. Brighton ise 16 puanla 8. sırada.



MUHTEMEL 11



Brighton: Verbruggen — Veltman, Van Hecke, Igor, Estupinan — Kadıoğlu, Hinshelwood, Baleba, Mitoma — Rutter, Welbeck



Manchester City: Ederson — Walker, Akanji, Simpson-Pusey, Gvardiol — De Bruyne, Gündoğan, Silva — Foden, Haaland, Doku