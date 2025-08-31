Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Premier Lig’de üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Manchester City zorlu Brighton deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor.Brighton’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.

BRİGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’in üçüncü hafta mücadelesinde Brighton ve Manchester City kozlarını paylaşacak.



Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 16.00 başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

