Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Brighton, Manchester City’i ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Brighton ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Premier Lig’de üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Manchester City zorlu Brighton deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor.Brighton’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.
BRİGHTON - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’in üçüncü hafta mücadelesinde Brighton ve Manchester City kozlarını paylaşacak.
Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 16.00 başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Brighton
- İngiltere Premier Lig
- Manchester City