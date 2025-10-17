Brighton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Brighton , Newcastle United’ı konuk ediyor. Brighton ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Brighton yıldız isimleriyle Newcastle United karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Newcastle United ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Brighton - Newcastle United mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Brighton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
BRİGHTON - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Brighton - Newcastle United kozlarını paylaşıyor.Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve beın Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
